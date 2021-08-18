« الدفاع الأمريكية »: التواصل مع « طالبان » مفتوح.. ودرسنا احتمال نشوب حرب أهلية

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ، إن «أمريكا لديها التزام معنوي بمساعدة الأفغان الذين ساعدوها»، وأضاف: «مهمتنا هي السيطرة على المطار وإجلاء كافة الأمريكيين والمتعاونين الأفغان».

وفي حديث إلى الصحفيين اليوم الأربعاء، قال أوستن إن «خط التواصل مع طالبان مفتوح»، مؤكداً أنه «ليس هناك أي اشتباكات بين الجيش الأمريكي و طالبان ، وأن في كابول نحو 4500 جندي أمريكي حالياً».

واعتبر أوستن أن «من بين الخيارات لبسط السيطرة على المطار تمديد المساحة الآمنة المحيطة بالمطار»، وقال: «لا تتوفر لدينا النية لتوسيع المساحة التي نريد السيطرة عليها إلى مدينة كابول ».

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي، مارك ميللي، إن «الرئيس الأمريكي اتخذ قراره بإجلاء القوات من أفغانستان ومضينا بذلك، وإنه من جملة الاحتمالات التي تدارسناها كان سقوط سريع لكابول ونشوب حرب أهلية».

ميللي اعتبر في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الدفاع الأمريكي اليوم، أن «القيادة المركزية قدّمت خطة متكاملة للتعامل مع الاحتمالات وتمت المصادقة عليها بموافقة الرئيس»، وقال: «لم أرَ أي مسؤول أميركي آخر توقع انهياراً سريع للحكومة الأفغانية».

وأضاف: «مهمتنا هي الدفاع عن مقر السفارة الأمريكية»، معتبراً أن «نقلها إلى المطار الدولي يوفّر ذلك».