" المرأة والرجل بين الصراع والتوافق " مؤتمر يعقد في الثاني عشر من إكتوبر المقبل

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" وكالة أخبار المرأة "

تعتزم مجموعة من الخبيرات والخبراء العرب المهتمين بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين عقد مؤتمر دولي بعنوان " المرأة والرجل بين الصراع والتوافق " في الفترة ما بين 12-13-14 اكتوبر 2021 ن عبر تقنية الزووم بتنظيم من مؤسسة صوت المراة الجزائرية للاستثمار وشراكة إعلامية مع " وكالة أخبار المرأة ".

وسيشارك في المؤتمر شخصيات ثقافية وإعلامية وأكاديمية ونشطاء مجتمع محلي من دول عربية عديدة ،ويأمل المشاركون رفع توصيات لجهات صنع القرار في الدول المعنية بالنهوض بمكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

أوضحت الدكتورة سامية كيحل رئيس المؤتمر أن العمل جار على قدم وساق لترتيب كافة الأمور اللوجيستية والفنية لنجاح المؤتمر ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المؤتمريعتمد منهجا ديناميكيا و تشاركيا يسمح بالحوار و تبادل الأراء و الخبرات كما سيقدم المشاركون أوراق عمل تبحث خلال عقد جلسات النقاش من خلال مجموعة من المتحدثين من القيادات على المستوى العربي و الإقليمى.. و خبراء من جهات من كافة التخصصات التى تتمحور حول دور المرأة و الرجل فى تنمية المجتمع و دفع قاطرة النمو الإقتصادي و أليات تفعيل المهارات المهنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و الخطوات التى يجب إتخاذها للإستفادة من القدرات المبدعة و الخلاقة للإرتقاء بالمجتمع و نقله الى مصاف الدول المتقدمة.

وأكدت كيحل على أهمية تحقيق الهدف العام للمؤتمر الهدف العام للمؤتمر المتمثل في إبراز ضرورة العمل المشترك مع الرجل المثالي النبيل من أجل الوصول إلى مجتمع قائم على الشراكة الفعلية بين الجنسين.

وسيناقش المؤتمر محاورة عديدة أهمها سبل العمل الجاد بين الرجل و المرأة من أجل الوصول إلى مجتمع قائم على الشراكة الفعالة بينهما، والمشكلات القائمة بين الرجل و المراة داخل الأسرة و المجتمع، كما سيتطرق إلى دور الإعلام في معالجة المشكلات القائمة بين الرجل و المرأة من خلال التلوث الفكري و الأخلاقي و الغزو الثقافي ، إضافة على محاور عديدة.



