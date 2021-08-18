قائمة المعافد الفنية المتوسطة المعتمدة 2021 - 2022 (التمريض والصناعية والتجارية)

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المعافد الفنية المتوسطة سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو التمريضي، أصبحت الآن محل بحث للكثير خاصة وأن العديد من الطلاب والطالبات يبحثون على اسماء المعاقد الفنية المتوسطة المعتمدة للموسم الدرارسي 2021 - 2022، لذا المصري اليوم تقدم خدمة للطلاب والطالبات باسماء القائمة لعدد كبير من المعاهد الفنية المتوسطة

المعهد الفنى الصناعى بالمطرية

المعهد الفنى الصناعى للبصريات

المعهد الفنى للفنادق بالمطرية

المعهد الفنى التجارى بالمطرية

المعهد الفنى الصناعى بشبرا

المعهد الفنى التجارى بشبرا

المعهد الفنى الصناعى بشارع بالصحافة

المعهد الفنى التجارى بالروضة

المعهد الفنى الصناعى لمواد البناء بحلوان

المعهد الفنى للرى والصرف والمساحة بالمطرية

المعهد الفنى الصناعى ببنها

المعهد الفنى التجارى ببنها

المعهد الفنى الصناعى بقويسنا

المعهد الفنى التجارى بقويسنا

المعهد الفنى التجارى بطنطا

المعهد الفنى الصناعى بالزقازيق

المعهد الفنى التجارى بالزقازيق

المعهد الفنى الصناعى بالمحلة الكبرى

المعهد الفنى التجارى بالمحلة الكبرى

المعهد الفنى التجارى بدمياط

المعهد الفنى التجارى بالمنصورة

المعهد الفنى التجارى بدمنهور

المعهد الفنى الصناعى بالإسكندرية

المعهد الفنى التجارى بالإسكندرية

المعهد الفنى للفنادق بالإسكندرية

المعهد الفنى الصناعى للمنشات البحرية ببورسعيد

المعهد الفنى الصناعى ببورسعيد

المعهد الفنى التجارى ببورسعيد

المعهد الفنى للسياحة و الفنادق ببورسعيد

المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد

المعهد الفنى التجارى بالعريش

المعهد الفنى الصناعى للرى و الصرف و المساحة بأسيوط

المعهد الفنى التجارى بأسيوط

المعهد الفنى الصناعى بسوهاج

المعهد الفنى التجارى بسوهاج

المعهد الفنى الصناعى للالومنيوم بنجع حمادي

المعهد الفنى الصناعى بقنا

المعهد الفنى الصناعى للرى و الصرف و المساحة بقنا

المعهد الفنى التجارى بقنا

المعهد الفنى للسياحة و الفنادق بقنا

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا

المعهد الفنى الصناعى لترميم الآثار بالأقصر

المعهد الفنى الصناعى بأسوان

المعهد الفنى التجارى بأسوان

المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

المعهد الفنى للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا