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الصحة : إصابات كورونا تزداد الفترة المقبلة.. وبدء الموجة الرابعة بحلول سبتمبر

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الصحة : إصابات كورونا تزداد الفترة المقبلة.. وبدء الموجة الرابعة بحلول سبتمبر الصحة : إصابات كورونا تزداد الفترة المقبلة.. وبدء الموجة الرابعة بحلول سبتمبر

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وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن نسبة زيادة الحالات ومداها مرتبط بالتصرفات الشخصية للمواطنين، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية العامة والحصول على اللقاح.

وعن منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا ، أشارت إلى أن الأمر غير وارد حاليًا في نطاق التطبيق، موضحة أن الدولة تستهدف في المقام الأول تغطية عدد أكبر من المواطنين بالجرعتين الأولى والثانية.

ولفتت مستشار وزيرة الصحة إلى أن الوزارة على النطاق البحثي تجري تجربة على 3 آلاف شخص شاركوا بالتجارب السريرية للقاح « سينوفارم » للخروج بأرقام علمية، واستخراج كل المعلومات والعمل عليها.

المصرى اليوم

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