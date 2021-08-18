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صحة الشرقية و«العربية للتصنيع» يناقشان تطوير ورفع كفاءة المستشفيات

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صحة الشرقية و«العربية للتصنيع» يناقشان تطوير ورفع كفاءة المستشفيات صحة الشرقية و«العربية للتصنيع» يناقشان تطوير ورفع كفاءة المستشفيات

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ولجنة من الهيئة العربية للتصنيع، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المديرية، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية بمحافظة الشرقية.

وبحسب بيان، الأربعاء، تناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة وحدة العناية المركزة للطواريء بمستشفي الزقازيق العام لتسع 12 سريرًا، وسكن الأطباء والطبيبات بالمستشفي، وتطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بمستشفي السعديين المركزي، وأيضاً تطوير الأقسام الداخلية والمناظير بمستشفي فاقوس النموذجي، وقام وكيل الوزارة بمعاينة الرسومات الهندسية، وكذلك مناقشة بعض المقترحات بما تتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وبما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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