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«الأقصر» توافق على إنشاء جامعة أهلية بمدينة طيبة وفرعًا لـ«الإلكترونية»

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«الأقصر» توافق على إنشاء جامعة أهلية بمدينة طيبة وفرعًا لـ«الإلكترونية» «الأقصر» توافق على إنشاء جامعة أهلية بمدينة طيبة وفرعًا لـ«الإلكترونية»

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وافق مجلس جامعة الاقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، الأربعاء، خلال الاجتماع الدوري الـ29 لمجلس جامعة الأقصر، بحضور أعضاء المجلس، على إنشاء جامعة أهلية بمدينة طيبة وفرعًا للجامعة الإلكترونية بالأقصر، وذلك لخدمة أبناء الأقصر ومحافظات إقليم جنوب الصعيد .

كما وافق المجلس على الخطة المعروضــة بشــأن متطلبات كليات الجامعة من البعثات للعام الجامعي 2020/2021م، وفتح باب التقدم للطلاب القدامى والجدد للسكن بالمدن الجامعية بدءًا من 20 أغسطس الجاري حتى 20 سبتمبر المقبل.

ووافق المجلس على تعيين الدكتورة ريهام شكري عبدالسلام، المدرس المساعد بقسم اللغة الإيطالية – تخصص (لغويات) بكلية الألسن في وظيفة مدرس (لغويات) بذات القسم والكلية، وكذلك تعيين الدكتورة أماني أشرف رجب المتولي سلامة، المدرس المساعد بقسم نظم المعلومات (تخصص معماريات نظم المعلومات) بكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الأقصر، في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

كما وافق المجلس على منح الطالبة تيسير زقيم محمد فهمي، درجة الماجستير في الدراسات السياحية– بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق (من الداخل)، ومنح الطالب مصطفى محمود فرغلي، درجة الماجستير في الدراسات السياحية –بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق (من الداخل)، وكذلك منح الطالب على أحمد على سلامة، درجة الماجستير في الآثار – تخصص (لغة مصرية قديمة) بقسم الآثار المصرية، (من الخارج).

المصرى اليوم

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