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استقرت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، عند الاسعار التي حققتها في الصباح، مع تذبذب أسعار الذهب عالميا خلال اليوم بسبب صدور بيانات اقتصادية والخوف من مخاطر كورنا المتحور «دلتا».

يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية، وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الاربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح ما بين 894 جنيها و896 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح ما بين 782 جنيها و784 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح ما بين 670 جنيها و672 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6256 جنيها و6272 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا مساء اليوم الاربعاء، انخفاضا طفيفا، وذلك بعدما حقق اراتفاعا في منتصف التداول بعد صدور بيان عدد تصاريح البناء والذى جاء ايجابيا بعدما رصد وجود 1635 مليون تصريح وكان المتوقع أن تصل إلى 1600 مليون فقط، كما صدر بيان احصاءات المبانى مبدوءة البناء والذى شهد تراجعا سلبيا إلى 1534 مليون وكان متوقع أن يصل إلى 1600 مليون مما دفع في اتجاه ارتفاع سعر الدولار والذى تسبب في تراجع الذهب .

وتراجع الذهب الفورى بنسبة 0.3% وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديمسبر المقبل بنسبة 0.1% بينما استقر سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين مما حد من ارتفاع الذهب، برغم تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاربعاء، 788.86 جنيه،بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،786.10 $

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