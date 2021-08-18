أخبار عاجلة

مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة -
قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
مساعد بايدن يضمن ممرًا آمنًا للأمريكيين من أفغانستان -
«محامين الإسكندرية»: لا نسعى للتشفي وإنما لترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع -
افتتاح معسكرات الهلال الأحمر بالمدارس للتدريب على المهارات الحياتية بشمال سيناء -
«المحامين»: تجديد حبس ضابط قسم المنتزة المعتدى على زميل -
وزيرة التضامن ورئيس البورصة يعلنون انطلاق تداول الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع شمولهم المالي -
«كان بيركب لمبة سلم».. مصرع طالب سقط من أعلى سلم بمنزله في الخانكة -
رسميًا..فاركو يعلن التعاقد مع عبد الله بكرى -
"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماجد ومحيسن يزوران خالد الزيلعي للاطمئنان على صحته

Print
ماجد ومحيسن يزوران خالد الزيلعي للاطمئنان على صحته ماجد ومحيسن يزوران خالد الزيلعي للاطمئنان على صحته
النصر أعلن عن الزيارة الثلاثية للاعب

ماجد ومحيسن يزوران خالد الزيلعي للاطمئنان على صحته

أعلن نادي النصر مساء اليوم الأربعاء قيام أسطورة الكرة الكابتن ماجد عبدالله والنجم الدولي السابق محيسن الجمعان بزيارة للاعب السابق خالد الزيلعي (شفاه الله) للاطمئنان على صحته.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "قام العضو الذهبي عبد اللطيف الشثري وأسطورة الكرة السعودية الكابتن ماجد عبدالله ونجم النصر والمنتخب سابقاً الكابتن محيسن الجمعان بزيارة للاعب السابق خالد الزيلعي (شفاه الله) للاطمئنان على صحته.


وتابع البيان:" يأتي ذلك في إطار المبادرات الاجتماعية التي يقوم بها رجالات النادي".

يشار إلى أن خالد الزيلعي، نجم نادي النصر سابقاً، أصيب بمرض "التصلب الجانبي الضموري"، الذي يؤثر على الأعصاب ويتسبب في فقدان القدرة على التحكم بالعضلات وصعوبة الكلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول

تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

مسار العلاقات السعودية الإيرانية

مسار العلاقات السعودية الإيرانية

المملكة السعودية تُحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها (تفاصيل)

المملكة السعودية تُحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها (تفاصيل)