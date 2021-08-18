أخبار عاجلة

مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة -
قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
مساعد بايدن يضمن ممرًا آمنًا للأمريكيين من أفغانستان -
«محامين الإسكندرية»: لا نسعى للتشفي وإنما لترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع -
افتتاح معسكرات الهلال الأحمر بالمدارس للتدريب على المهارات الحياتية بشمال سيناء -
«المحامين»: تجديد حبس ضابط قسم المنتزة المعتدى على زميل -
وزيرة التضامن ورئيس البورصة يعلنون انطلاق تداول الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع شمولهم المالي -
«كان بيركب لمبة سلم».. مصرع طالب سقط من أعلى سلم بمنزله في الخانكة -
رسميًا..فاركو يعلن التعاقد مع عبد الله بكرى -
"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تويتر" تختبر أدوات جديدة تساعد في الإبلاغ عن التغريدات المضللة

Print
"تويتر" تختبر أدوات جديدة تساعد في الإبلاغ عن التغريدات المضللة "تويتر" تختبر أدوات جديدة تساعد في الإبلاغ عن التغريدات المضللة
تبدأ في الولايات المتحدة كمرحلة أولى قبل تطبيقها على كل دول العالم

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن اختبارها أدوات جديدة، تساعد في الإبلاغ عن التغريدات المضللة، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، أوضحت تويتر أنها ستسمح بالإبلاغ عن التغريدات المضللة، التي تتضمن معلومات غير صحيحة بشأن أو معلومات طبية أخرى أو معلومات تتعلق بالحروب والمشاكل والصراعات العسكرية بين الدول، أو الانتخابات الخاصة بالدول.

وستختبر "تويتر" أدواتها الجديدة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا، كمرحلة أولى قبل تطبيقه على كل دول العالم في وقت لاحق.

وتسير تلك الأدوات على نهج "تويتر" الذي يتبعه منذ فترة من تتبع الحقائق أو خرق المعلومات المضللة، حيث أدخلت الشركة ملصقات على حسابات خاصة بمؤسسات رسمية معينة، وقامت بفضح عددٍ من الحسابات التي روجت لمعلومات صحية مضللة مرتبطة بفيروس كورونا، وحجبت عددًا من الحسابات المرتبطة بالترويج لأخبار كاذبة بشأن الانتخابات الأمريكية والتي وصلت إلى حد حجب حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، نفسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

في يوم واحد.. موريتانيا تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في يوم واحد.. موريتانيا تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«الصحة»: تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

بريطانيا تُسجِّل 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تُسجِّل 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا