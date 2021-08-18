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توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية للفصام وشركة T2

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تهدف إلى نقلة نوعية في المجال الخيري عبر التحول الرقمي

توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية السعودية للفصام وشركة T2

وقعت كل من الجمعية للفصام (احتواء) وشركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) يوم الأربعاء الموافق عقد شراكة، حيث قام نائب رئيس مجلس إدارة (احتواء) عبدالعزيز الحسين مع مدير شركة (T2) المهندس عبدالله الدوسري بتوقيع على عقد الشراكة بحضور عددٍ من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبي الشركة.

تهدف هذه الشراكة إلى نقله نوعية في المجال الخيري عبر التحول الرقمي الذي يُسهم في خدمة مستفيدي الجمعية إلكترونيًا وتقديم خدمات الرسائل النصية والاستضافة الإلكترونية والاتصالات الإدارية التي تسهل عمل الجمعية ويأتي ذلك ضمن حوكمة الجمعيات الخيرية وتحولها الرقمي.

يُذكر أن العمل الخيري في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، ضمن اهتمام المملكة بالقطاع الخيري في رؤية ٢٠٣٠م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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