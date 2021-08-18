استعدادًا لعاشوراء.. "رئاسة الحرمين" تستلم عبوات ماء زمزم لتوزيعها بالمسجد الحرام

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"الخطابي" أكد أن الإدارة تلتزم بالإجراءات الاحترازية كافة في عملية التوزيع

استلمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادًا ليوم عاشوراء، وتزامنًا مع عودة المعتمرين من الخارج، وزيادة أعدادهم في المسجد الحرام، عددًا من عبوات ماء زمزم (حجم 200مل) من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم.

وفي التفاصيل، أكد المدير العام لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم استعدت في وقت مبكر لتوفير الأعداد اللازمة من مياه زمزم لتوزيعها على المعتمرين طوال موسم العمرة.

وأشار الدكتور الخطابي إلى أن الإدارة تتبع الإجراءات الاحترازية كافة في عملية التوزيع التي تأتي ضمن حِزَم البروتوكولات الوقائية التي يُسخِّرها المشروع بالتعاون مع الإدارات المشاركة في عملية التوزيع لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الجهود بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوفير الخدمات كافة لقاصدي الحرمين الشريفين، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدَّمة في الحرمين الشريفين.