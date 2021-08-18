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المصري يستعيد خدمات فريد شوقي أمام الأهلي

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المصري يستعيد خدمات فريد شوقي أمام الأهلي المصري يستعيد خدمات فريد شوقي أمام الأهلي

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي خدمات لاعب خط الوسط فريد شوقي، خلال مباراة الأهلي المقبلة.

ويأتي ذلك بعد إنتهاء إيقافه نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات وهو ما أبعده عن الفريق في مباراة سموحة الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدف نظيف.

ويلتقي المصري مع الأهلي بعد غدٍ الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة ال32 من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن المصري ضمن المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.

المصرى اليوم

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