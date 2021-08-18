أخبار عاجلة

"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض -
أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحى -
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة -
متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد -
يومان من اختفاء الطفل الأردني "ماجد".. وجهود البحث تتواصل شرق الطائف -
"العبدالعالي": خلط اللقاحات أمن وفعال.. ودراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل -
"مُلكيّة للاستثمار" تعلن بدء تشغيل أعمال صندوقها العقاري "صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا" -
تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية -
"سلمان بن عبدالعزيز".. كتاب يرصد الأخبار الصحفية المنشورة للملك -
عام تدريبي استثنائي.. شاهد..."تقنية القنفذة" تستقبل متدربيها حضوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يقترب من ضم مهاجم جديد بعد رحيل أحمد ياسر ريان

Print
الأهلي يقترب من ضم مهاجم جديد بعد رحيل أحمد ياسر ريان الأهلي يقترب من ضم مهاجم جديد بعد رحيل أحمد ياسر ريان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وافق النادي الأهلي على إعارة مهاجمه أحمد ياسر ريان إلى فريق ألتاي التركي لمدة موسم واحد مقابل 300 ألف دولار مع أحقية الشراء النهائي مقابل 2 مليون دولار.

وتبحث إدارة المارد الأحمر عن لاعب جديد لتدعيم مركز قلب الهجوم خلال الموسم المقبل في ظل عدم قناعة المدير الفني بيتسو موسيماني بقدرة مروان محسن على المشاركة بصفة أساسية وضعف الأداء المقدم من والتربواليا منذ قدومة.

ويعتمد مدرب الأهلي على محمد شريف كمهاجم أساسي وهو ما يهدد استمرارية الفريق في حالة غياب اللاعب المتألق وهو ما حدث في لقاء طلائع الجيش الأخير بالدوري الممتاز والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأكدت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على ضرورة ضم مهاجم جديد بعد رحيل أحمد ياسر ريان والاستغناء عن والتر بواليا ومروان محسن ومحاولة الاستفادة من قدرات صلاح محسن كقلب هجوم في حالة غياب شريف.

وعلم «المصري اليوم» أن إدارة الأهلي تدرس في الوقت الحالي عدد العروض الخاصة بمهاجيمن محلين وأجانب بالإضافة إلى إمكانية استعادة عمرو جمال والذي ظهر بشكل جيد خلال الموسم الحالي رفقة طلائع الجيش.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسليم 2247 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وعقود عمل بالأقصر

تسليم 2247 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وعقود عمل بالأقصر

حفاظاً على التراث القومى.. «الداخلية» تعلن ضبط عامل بأسيوط لحيازته لبعض القطع الأثرية

حفاظاً على التراث القومى.. «الداخلية» تعلن ضبط عامل بأسيوط لحيازته لبعض القطع الأثرية

رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة