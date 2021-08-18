الأهلي يقترب من ضم مهاجم جديد بعد رحيل أحمد ياسر ريان

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وافق النادي الأهلي على إعارة مهاجمه أحمد ياسر ريان إلى فريق ألتاي التركي لمدة موسم واحد مقابل 300 ألف دولار مع أحقية الشراء النهائي مقابل 2 مليون دولار.

وتبحث إدارة المارد الأحمر عن لاعب جديد لتدعيم مركز قلب الهجوم خلال الموسم المقبل في ظل عدم قناعة المدير الفني بيتسو موسيماني بقدرة مروان محسن على المشاركة بصفة أساسية وضعف الأداء المقدم من والتربواليا منذ قدومة.

ويعتمد مدرب الأهلي على محمد شريف كمهاجم أساسي وهو ما يهدد استمرارية الفريق في حالة غياب اللاعب المتألق وهو ما حدث في لقاء طلائع الجيش الأخير بالدوري الممتاز والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأكدت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على ضرورة ضم مهاجم جديد بعد رحيل أحمد ياسر ريان والاستغناء عن والتر بواليا ومروان محسن ومحاولة الاستفادة من قدرات صلاح محسن كقلب هجوم في حالة غياب شريف.

وعلم «المصري اليوم» أن إدارة الأهلي تدرس في الوقت الحالي عدد العروض الخاصة بمهاجيمن محلين وأجانب بالإضافة إلى إمكانية استعادة عمرو جمال والذي ظهر بشكل جيد خلال الموسم الحالي رفقة طلائع الجيش.