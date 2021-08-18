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مكاسب الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان في تركيا

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مكاسب الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان في تركيا مكاسب الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان في تركيا

يعتبر أحمد ياسر ريان موهبة النادي الأهلي أحد أهم المهاجمين المتواجدين حالياً فى الساحة المصرية حيث قدم مستوى جيد هذا الموسم وظل منافساًَ شرساً على لقب هداف الدوري المصري التى يتصدرها محمد شريف مهاجم الأهلي

وتوصل النادي الاهلي لاتفاق لإعارة أحمد ياسر ريان لصفوف نادي التاى التركي لمدة عام واجتاز اللاعب الكشف الطبي وأعلن نادي التاى عن اتمام التعاقد معه .

وسيدخل خزينة النادي الأهلي مبلغ 300 ألف دولار نظير انتقال أحمد ياسر ريان لصفوف نادى التاى التركى الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

ويوجد بند في عقد اللاعب ينص على أحقية النادى التركى في تفعيل مبدا الشراء مقابل 2 مليون دولار بموافقة الأهلى .

المصرى اليوم

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