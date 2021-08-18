مكاسب الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان في تركيا

★ ★ ★ ★ ★

يعتبر أحمد ياسر ريان موهبة النادي الأهلي أحد أهم المهاجمين المتواجدين حالياً فى الساحة المصرية حيث قدم مستوى جيد هذا الموسم وظل منافساًَ شرساً على لقب هداف الدوري المصري التى يتصدرها محمد شريف مهاجم الأهلي

وتوصل النادي الاهلي لاتفاق لإعارة أحمد ياسر ريان لصفوف نادي التاى التركي لمدة عام واجتاز اللاعب الكشف الطبي وأعلن نادي التاى عن اتمام التعاقد معه .