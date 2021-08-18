بدء تطعيم العاملين في «تعليم أسوان» بلقاح كورونا

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بدأت مديرية التربية والتعليم باسوان، الأربعاء، حملة تطعيم العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية بالمراكز والمدن باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن قطاع الصحة بالمحافظة، قام بتوفير اللقاحات اعتباراً من اليوم الأول داخل مقر ديوان المديرية ومدرسة محمد محسن شعيب بإدارة أسوان ومدرسة نصر الابتدائية بإدارة نصر النوبة ومدرسة دراو الابتدائية بنين وتستمر الحملة حتى يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وشدد «قبيصى» على جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم بأسوان بالإسراع في تسجيل أسمائهم تمهيدا للحصول على التطعيم حيث أن آخر موعد لتسجيل طلب تلقى اللقاح ٧ سبتمبر٢٠٢١ وانه لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسى إلا بعد الحصول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.