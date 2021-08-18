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«النقد الدولي» يعلق وصول أفغانستان إلى موارده لعدم وجود اعتراف واضح بحكومتها

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«النقد الدولي» يعلق وصول أفغانستان إلى موارده لعدم وجود اعتراف واضح بحكومتها «النقد الدولي» يعلق وصول أفغانستان إلى موارده لعدم وجود اعتراف واضح بحكومتها

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قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، بما في ذلك تخصيص جديد لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة، بسبب الافتقار إلى الوضوح حيال الاعتراف بحكومتها بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول.

وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان «كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي... يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان، ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي.»

المصرى اليوم

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