بينيت: إن استمرت إغلاقات كورونا فلن يبقى لدينا المال لصواريخ «القبة الحديدية»

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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من فرض إغلاق جديد للحد من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مشددا على أن الإغلاق «هو الخيار الأسهل لكنه سيدمر الدولة».

وقال إن «الإغلاقات كلفت دولة إسرائيل حوالي 200 مليار شاقل، وإنه إذا فرضت الحكومة إغلاقات إضافية فلن نتمكن من تمويل شراء قذائف مدرعات وصواريخ القبة الحديدية».

ودعا بينيت المواطنين إلى الإقبال على التطعيم ضد كورونا، معتبرا أنه «إذا استمر تطعيم مواطني إسرائيل على نطاق واسع، سنكون قادرين على التغلب على متحور (دلتا)»، مشيرا إلى «إمكانية توسيع حملة التطعيم بالجرعة الثالثة لتشمل من هم في سن 40 وما فوق».

وعن إمكانية فرض الإغلاق خلال فترة الأعياد اليهودية في سبتمبر المقبل، قال: «الأمر يعتمد على الجمهور. إذا امتنع المواطنون عن حماية أنفسهم فهذا ليس بالأمر الطبيعي».

وأضاف: «لقد اخترنا الطريقة الصعبة، وهي القيام بالعشرات من الإجراءات المعقدة التي قد تساعدنا في تجنب فرض الإغلاق. الإغلاق هو الخيار الأخير، لن نلجأ إليه إلا عند استنفادنا جميع الإمكانيات الأخرى».

وأوضح: «لقد رفعنا قدرة إشغال المستشفيات، وزدنا من عدد الأطباء والأسرة، إن ذلك يوفر لنا وقتا ثمينا لمنح اللقاحات ووقتًا لبدء العمل».

وشدد على أن «هناك عنصرا حاسما للنجاح وهو أنتم الجمهور. إن عمل الحكومة مع الجمهور هو الذي يجب أن يوفر الأدوات. ليس هناك بديل عن المسؤولية الشخصية. الدولة ليست جليسة أطفال».

واستطرد: «اللقاح الثالث يحمينا ويعطينا حماية أفضل مما كان عليه الوضع بعد تلقي اللقاح الثاني».