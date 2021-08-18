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"تويتر" تختبر أدوات جديدة تساعد في الإبلاغ عن التغريدات المضللة

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"تويتر" تختبر أدوات جديدة تساعد في الإبلاغ عن التغريدات المضللة "تويتر" تختبر أدوات جديدة تساعد في الإبلاغ عن التغريدات المضللة
تبدأ في الولايات المتحدة كمرحلة أولى قبل تطبيقها على كل دول العالم

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن اختبارها أدوات جديدة، تساعد في الإبلاغ عن التغريدات المضللة، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، أوضحت تويتر أنها ستسمح بالإبلاغ عن التغريدات المضللة، التي تتضمن معلومات غير صحيحة بشأن أو معلومات طبية أخرى أو معلومات تتعلق بالحروب والمشاكل والصراعات العسكرية بين الدول، أو الانتخابات الخاصة بالدول.

وستختبر "تويتر" أدواتها الجديدة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا، كمرحلة أولى قبل تطبيقه على كل دول العالم في وقت لاحق.

وتسير تلك الأدوات على نهج "تويتر" الذي يتبعه منذ فترة من تتبع الحقائق أو خرق المعلومات المضللة، حيث أدخلت الشركة ملصقات على حسابات خاصة بمؤسسات رسمية معينة، وقامت بفضح عددٍ من الحسابات التي روجت لمعلومات صحية مضللة مرتبطة بفيروس كورونا، وحجبت عددًا من الحسابات المرتبطة بالترويج لأخبار كاذبة بشأن الانتخابات الأمريكية والتي وصلت إلى حد حجب حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، نفسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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