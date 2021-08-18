كشري: الفوز على المحلة أحيا آمالنا في الدوري ونقاتل لأخر ثانية

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أعرب أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الإنتاج الحربي الفوز على غزل المحلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد كشري، في تصريحات تلفزيونية: «أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا به في مباراة اليوم، فوز الإنتاج الحربي على غزل المحلة، الذي فاز على الأهلي والزمالك على ملعبه، يدل أن اللاعبين أدوا بروح عالية».

وأصاف: «الفوز على غزل المحلة أحيا آمالنا في البقاء بمسابقة الدوري هذا الموسم، وهنقاتل لآخر ثانية من أجل البقاء بالدوري»، مؤكدًا: «جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق ذلك».