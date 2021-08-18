أخبار عاجلة

"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض -
أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحى -
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة -
متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد -
يومان من اختفاء الطفل الأردني "ماجد".. وجهود البحث تتواصل شرق الطائف -
"العبدالعالي": خلط اللقاحات أمن وفعال.. ودراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل -
"مُلكيّة للاستثمار" تعلن بدء تشغيل أعمال صندوقها العقاري "صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا" -
تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية -
"سلمان بن عبدالعزيز".. كتاب يرصد الأخبار الصحفية المنشورة للملك -
عام تدريبي استثنائي.. شاهد..."تقنية القنفذة" تستقبل متدربيها حضوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية للفصام وشركة T2

Print
تهدف إلى نقلة نوعية في المجال الخيري عبر التحول الرقمي

توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية السعودية للفصام وشركة T2

وقعت كل من الجمعية للفصام (احتواء) وشركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) يوم الأربعاء الموافق عقد شراكة، حيث قام نائب رئيس مجلس إدارة (احتواء) عبدالعزيز الحسين مع مدير شركة (T2) المهندس عبدالله الدوسري بتوقيع على عقد الشراكة بحضور عددٍ من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبي الشركة.

تهدف هذه الشراكة إلى نقله نوعية في المجال الخيري عبر التحول الرقمي الذي يُسهم في خدمة مستفيدي الجمعية إلكترونيًا وتقديم خدمات الرسائل النصية والاستضافة الإلكترونية والاتصالات الإدارية التي تسهل عمل الجمعية ويأتي ذلك ضمن حوكمة الجمعيات الخيرية وتحولها الرقمي.

يُذكر أن العمل الخيري في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، ضمن اهتمام المملكة بالقطاع الخيري في رؤية ٢٠٣٠م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول

تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

كيف حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة غير مسبوقة في تاريخها؟

مسار العلاقات السعودية الإيرانية

مسار العلاقات السعودية الإيرانية

المملكة السعودية تُحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها (تفاصيل)

المملكة السعودية تُحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها (تفاصيل)