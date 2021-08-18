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بغياب "عطيف" و"كاريلو".. الهلال يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة التعاون

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بغياب "عطيف" و"كاريلو".. الهلال يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة التعاون بغياب "عطيف" و"كاريلو".. الهلال يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة التعاون

بغياب

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء مرانه الرئيـس؛ استعداداً لمواجهة "التعاون" يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعقد المدير الفني للفريق "جارديم" قبيل بداية المران اجتماعاً فنياً باللاعبين في مقر المعسكر، شرح خلاله عدداً من الجمل التكتيكية قبل أن يطبقها على جزء من الملعب.

وبدأ المران بالجري حول الملعب، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية بالكرة، ركز مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

ولـم يشارك "أندري كاريلو" في الحصة التدريبية؛ نظير قدوم مولوده الثالث، فيما تواجد "عبـدالله عطيف" في عيادة "مستشفى المملكة " بمقر النادي، لشعوره بآلام في الركبة.

ويؤدي الفريق عصر الغد مرانه الأخير قبل المغادرة للقصيم لمواجهة التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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