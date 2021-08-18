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24 ساعة باقية لترشيح الطلاب غير المكتملة طلباتهم بجامعة أم القرى

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زيادة 20% في أعداد القبول لطلاب المرحلة الثانوية

24 ساعة باقية لترشيح الطلاب غير المكتملة طلباتهم بجامعة أم القرى

دعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى خريجي الثانوية العامة من الطلبة المرشحين إلى سرعة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد الترشيح خلال 24 ساعة، وحضور الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلبة الذين حالتهم "غير مكتمل الطلب".

وأوضحت العمادة أن الطلبات تُقدَّم إلكترونيًّا، ولا يتم استقبال أي طلب يدويًّا.

وتأتي تلك المبادرة بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي الثانوية العامة؛ إذ تم اعتماد نسبة 20 % زيادة في عدد المقبولين وفق الطاقة الاستيعابية للكليات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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