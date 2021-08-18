أخبار عاجلة

"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض -
أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحى -
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة -
متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد -
يومان من اختفاء الطفل الأردني "ماجد".. وجهود البحث تتواصل شرق الطائف -
"العبدالعالي": خلط اللقاحات أمن وفعال.. ودراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل -
"مُلكيّة للاستثمار" تعلن بدء تشغيل أعمال صندوقها العقاري "صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا" -
تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية -
"سلمان بن عبدالعزيز".. كتاب يرصد الأخبار الصحفية المنشورة للملك -
عام تدريبي استثنائي.. شاهد..."تقنية القنفذة" تستقبل متدربيها حضوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بندر ينبع" يدشن عيادة المتدرب الصحي لرفع نسبة الوعي والتحكم الذاتي للأمراض المزمنة

Print
"بندر ينبع" يدشن عيادة المتدرب الصحي لرفع نسبة الوعي والتحكم الذاتي للأمراض المزمنة "بندر ينبع" يدشن عيادة المتدرب الصحي لرفع نسبة الوعي والتحكم الذاتي للأمراض المزمنة
للحد من المضاعفات والتعايش مع المرض عن طريق جلسات تثقيفية وعلاجية لكل مراجع

دشن القطاع الصحي بمحافظة ينبع- ممثل بمركز البندر بالتعاون مع شركة صحة المجتمع الطبي العام بتوفير طبيب استشاري أمراض باطنية لعيادة المتدرب الصحي والتي تهدف إلى تحقيق قصص نجاح مع مرضى الأمراض المزمنة ذات معدلات عالية وغير مسيطر عليها إلى معدلات طبيعية لمساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.

وتهدف مبادرة عيادات المتدرب الصحي إلى رفع نسبة الوعي ودرجة التحكم الذاتي للأمراض المزمنة للحد من المضاعفات والتعايش مع المرض وذلك عن طريق جلسات تثقيفية وعلاجية لكل مراجع حسب حالته الصحية لمتابعته وتقييمه مما ينعكس على جودة الحياة للمراجع وتهدف بشكل رئيس إلى تعزيز مفهوم الرعاية الصحية الذاتية لدى أفراد المجتمع وتماشيًا مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

ويعد برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين ويهدف البرنامج إلى توجيه موارد المجتمع للمجالات ذات الأولوية وتسهيل عملية إسهام المجتمع في التنمية الصحية من خلال تنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي وتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية وغير الربحية وتشجيع التوسع فيها وتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض

"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض

أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحى

أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحى

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة

متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد

متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد