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أخضر الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبي .. في مدينة الجبيل

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أخضر الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبي .. في مدينة الجبيل أخضر الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبي .. في مدينة الجبيل
تحضيرًا للاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة

أخضر الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبي .. في مدينة الجبيل

اختتم السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأربعاء، معسكره التدريبي في مدينة الجبيل الصناعية والذي استمر 17 يومًا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وأدى "أخضر الشاطئية" آخر تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي فرض حصة تدريبية واحدة، خضع خلالها اللاعبون لتدريبات لياقية وبدنية وتكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة بإقامة مناورة على كامل الملعب.

من جهة أخرى؛ أقامت إدارة فندق الجبيل إنتركونتننتال (مقر إقامة معسكر المنتخب)، حفلاً مبسطًا لكل أعضاء البعثة بمناسبة ختام المعسكر التدريبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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