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‏ أبها ..اختتام  فعاليات الملتقى الصيفي الأول للمتعافين من المخدرات بالمملكة

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‏ أبها ..اختتام  فعاليات الملتقى الصيفي الأول للمتعافين من المخدرات بالمملكة ‏ أبها ..اختتام  فعاليات الملتقى الصيفي الأول للمتعافين من المخدرات بالمملكة
استمر 3 أيام بمستشفى "إرادة " للصحة النفسية برعاية "الراجحي" الخيرية

‏ أبها ..اختتام  فعاليات الملتقى الصيفي الأول للمتعافين من المخدرات بالمملكة

اختتم مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها أخيرًا فعاليات الملتقى الصيفي الأول للمتعافين من المخدرات بالمملكة بحضور المشرف العام على مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها تركي بن محمد آل متعب وبحضور المدير التنفيذي لمجمع الأمل بالرياض الدكتور محمد مشعوف القحطاني.

وأوضحت "صحة عسير" أن الملتقى الصيفي الأول للمتعافين بالمملكة والذي رعته مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، كان امتدادًا للمخيم الصيفي والذي أُقيم بمستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها واستمر لمدة ثلاثة أشهر، واشتمل على توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية أيادي الأمل بمحايل عسير وقعها من جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة محمد بن أحمد السيد ومن جانب المستشفى مدير المستشفى ، وتهدف إلى دعم المتعافين وأسرهم، ونشر الوعي الثقافي في المجتمع والإسهام في الحد من انتشار المخدرات.

وتخلل الملتقى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وتكريم الفائزين في الأنشطة الرياضية والتي أُقيمت خلال الملتقى، كما تم تكريم الجهات الراعية والداعمة للملتقى ومنها العديد من الإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية في المنطقة وخارجها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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