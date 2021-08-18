الطبلة والمزمار تشعلان حماس جماهير مصيف بلطيم

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تألقت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي على مسرح شاطئ النرجس بمصيف بلطيم ضمن احتفالات «صيف بلدنا» التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وتهدف لتبادل الثقافات والعروض التراثية بين محافظات الجمهورية.

وقدمت الفرقة بقيادة منال ابراهيم مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية ومنها «يا عين صلى على النبي» أداء المجموعة، يا صلاة الزين، اللي قلبه انكوى، أسمر شاغلني الهوا، ميال، آه يا حبيبي، عالزراعية، عسلية عيونك، بتناديني تاني ليه«، ومجموعة مواويل وعزف منفرد مزمار وفى الختام أغنية مصر الحقيقة.