أخبار عاجلة

"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض -
أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحى -
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة -
متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد -
يومان من اختفاء الطفل الأردني "ماجد".. وجهود البحث تتواصل شرق الطائف -
"العبدالعالي": خلط اللقاحات أمن وفعال.. ودراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل -
"مُلكيّة للاستثمار" تعلن بدء تشغيل أعمال صندوقها العقاري "صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا" -
تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية -
"سلمان بن عبدالعزيز".. كتاب يرصد الأخبار الصحفية المنشورة للملك -
عام تدريبي استثنائي.. شاهد..."تقنية القنفذة" تستقبل متدربيها حضوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الطبلة والمزمار تشعلان حماس جماهير مصيف بلطيم

Print
الطبلة والمزمار تشعلان حماس جماهير مصيف بلطيم الطبلة والمزمار تشعلان حماس جماهير مصيف بلطيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تألقت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي على مسرح شاطئ النرجس بمصيف بلطيم ضمن احتفالات «صيف بلدنا» التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وتهدف لتبادل الثقافات والعروض التراثية بين محافظات الجمهورية.

وقدمت الفرقة بقيادة منال ابراهيم مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية ومنها «يا عين صلى على النبي» أداء المجموعة، يا صلاة الزين، اللي قلبه انكوى، أسمر شاغلني الهوا، ميال، آه يا حبيبي، عالزراعية، عسلية عيونك، بتناديني تاني ليه«، ومجموعة مواويل وعزف منفرد مزمار وفى الختام أغنية الحقيقة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لحسم مصير كأس مصر وشكل الدوري وموقف الفار

اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لحسم مصير كأس مصر وشكل الدوري وموقف الفار

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم

منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة يكتسح اليابان 3-صفر

منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة يكتسح اليابان 3-صفر

«الصحة»: بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية

«الصحة»: بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية