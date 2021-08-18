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تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة دجلة

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تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة دجلة تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة دجلة

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها بعد غد الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ٣٢ من عمر مسابقة الدوري المصري.

وخاض اللاعبون مرانا خفيفا لتجنب إرهاق اللاعبين في ظل الضغط الكبير بين الجولات الأخيرة للمسابقة، وشهد المران حضور عماد سليمان المشرف العام على الفريق، عضو اللجنة الفنية.

وخاض محمود البدرى وأحمد أيمن تدرييات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، بينما أدى الثلاثى عماد حمدى ومحمد الشامي ومصطفى الزناري، تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب.

واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية من شأنها الحفاظ على المعدلات البدنية للاعبين، واختتم المران بتقسيمة تم خلالها التركيز على إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها قبل لقاء الجمعة.

المصرى اليوم

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