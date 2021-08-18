أخبار عاجلة

"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض -
أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحى -
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11180 نقطة -
متدربو ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير يبدأون عامهم الجديد -
يومان من اختفاء الطفل الأردني "ماجد".. وجهود البحث تتواصل شرق الطائف -
"العبدالعالي": خلط اللقاحات أمن وفعال.. ودراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل -
"مُلكيّة للاستثمار" تعلن بدء تشغيل أعمال صندوقها العقاري "صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا" -
تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية -
"سلمان بن عبدالعزيز".. كتاب يرصد الأخبار الصحفية المنشورة للملك -
عام تدريبي استثنائي.. شاهد..."تقنية القنفذة" تستقبل متدربيها حضوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران الاتحاد.. مصيلحي يدعم اللاعبين.. وعودة كريم ممدوح من الصليبي

Print
مران الاتحاد.. مصيلحي يدعم اللاعبين.. وعودة كريم ممدوح من الصليبي مران الاتحاد.. مصيلحي يدعم اللاعبين.. وعودة كريم ممدوح من الصليبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على حضور تدريب الفريق الاول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، من أجل تدعيم الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإرهاق في ظل ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف حسام حسن، المدير الفني، وشهد المران عودة كريم ممدوح، جناح الفريق، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي كان تعرض لها في شهر فبراير الماضي.

يذكر أن الاتحاد السكندري سوف يلتقي مع الإنتاج الحربي، السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسليم 2247 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وعقود عمل بالأقصر

تسليم 2247 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وعقود عمل بالأقصر

حفاظاً على التراث القومى.. «الداخلية» تعلن ضبط عامل بأسيوط لحيازته لبعض القطع الأثرية

حفاظاً على التراث القومى.. «الداخلية» تعلن ضبط عامل بأسيوط لحيازته لبعض القطع الأثرية

رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة