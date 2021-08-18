مران الاتحاد.. مصيلحي يدعم اللاعبين.. وعودة كريم ممدوح من الصليبي

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حرص محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على حضور تدريب الفريق الاول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، من أجل تدعيم الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإرهاق في ظل ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف حسام حسن، المدير الفني، وشهد المران عودة كريم ممدوح، جناح الفريق، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي كان تعرض لها في شهر فبراير الماضي.

يذكر أن الاتحاد السكندري سوف يلتقي مع الإنتاج الحربي، السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.