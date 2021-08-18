في ذكرى رحيله .. محفوظ عبد الرحمن كاتب افتقدته الدراما المصرية والعربية

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ويعد محفوظ عبد الرحمن من أهم مؤلفي الدراما العربية الذين ارتبط بهم الجمهور ارتباطًا كبيراً من خلال مسلسلاته الاجتماعية والدينية التي عرضت طوال شهر رمضان إضافة إلى مسلسلات السير الذاتية.

قدم محفوظ عبد الرحمن عام 1971 مسلسل «العودة إلى المنفى» وقدم عام عام 1976 مسلسلي «الزير سالم» لأحمد عبدالحليم، وجاسم النبهان، وأحمد الصالح وإخراج حسين الصالح. كما قدم مسلسل «سليمان الحلبي» بطولة أحمد مرعي وعبدالله غيث .

عام 1977 قدم محفوظ عبد الرحمن مسلسل «عنترة بن شداد» لأحمد مرعي، وعبدالله غيث.، وفي عام 1979 قدم مع أيضًا مسلسل «ليلة سقوط غرناطة» بطولة أحمد مرعي، وعبدالله غيث أيضاً .

وفي عام 1987 قدم عبد الرحمن رائعته «الكتابة على لحم يحترق» لعبدالله غيث، وسميحة أيوب وإخراج عباس أرناؤوط .

مع قدرته الكبيرة على تقديم الأعمال التاريخية إلا أن محفوظ عبد الرحمن كان متعدد المواهب حيث قدم أول تجاربه فى المسلسل الاجتماعي بمسلسل «قابيل وقابيل» الذي تم تقديمه عام 1991 لفاروق الفيشاوي، وأحمد مظهر، وإخراج إبراهيم الصحن.

وفي عام 1992 قدم مسلسل «ساعة ولد الهدى» لسميحة أيوب، وخالد زكي، وإخراج أحمد توفيق

يعد مسلسل بوابة الحلواني أحد أهم المسلسلات التى قدمها محفوظ عبد الرحمن فى تاريخه ، مسلسل «بوابة الحلواني» كان له تأثيرًا قويًا في أذهان الجمهور من خلال وإخراج إبراهيم الصحن .

وبوابة الحلواني مسلسل تاريخي مصري عالج مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر واستعرض المسلسل أجزاء تاريخ مصر، من خلال مسار أسرة الحلواني بقرية الفرما التي صارت مدينة بور سعيد بعد حفر قناة السويس. محاولا تسليط الضوء على نواح من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحقبة الزمنية

و شارك في بطولة المسلسل محمد وفيق بدور الخديوي، وأحمد راتب بدور سلامة الحلواني، وشيرين وجدي بدور ألمظ وعلي الحجار بدور عبده الحامولي. كما مثل فيه نجوم مثل حسن كامي وسميرة عبد العزيز وسمية الألفي

وقدم محفوظ عبد الرحمن فى السير الذاتية رائعته أم كلثوم عام 1999 ميلادياً و يتناول المسلسل قصة حياة أم كلثوم وقصة صعودها إلى النجاح وكيف تحولت من مجرد مطربة لكوكب الشرق

كتب المسلسل الكاتب محفوظ عبد الرحمن وأخرجه إنعام محمد علي وقام ببطولته صابرين والتي أدت شخصية أم كلثوم ونخبة من النجوم أمثال حسن حسني وأحمد راتب و حصلت أسرة المسلسل على الكثير من الجوائز من جميع أنحاء الوطن العربي .

تخرج «محفوظ» من جامعة القاهرة في عام 1960، وعمل بعدها في مؤسسة دار الهلال الشهيرة قبل أن يعمل في وزارة الثقافة، وكتب مجموعة من الأعمال الأدبية مثل: «البحث عن المجهول أربعة فصول شتاء اليوم الثامن» .

وروّت الفنانة سميرة عبدالعزيز أرملة الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبدالرحمن، اللحظات الأخيرة في حياته قائلة: « كانعلى سرير مرضه الأخير، كنت قاعدة معاه على طول لدرجة إن كانت بتيجيلي عروض أعمال درامية وأعتذر عنها بسبب مرض محفوظ».

وتابعت: «مرة زهقت من كتر التليفونات وقولت أنا هعتزل خلاص محدش يكلمني، راح رافع صباعه وقالي لأ يا سميرة هزعل منك إحنا مش بنقدم فن بس.. إحنا بنقدم رسالة، أنا لو ليّا عمر تاني وهعيش هفضل أكتب وأنتي تفضلي تشتغلي، لأن شغلنا رسالة مش مجرد فن.. أنا عملت بكلامه ووصيته ليا».

وعن حياتها بعد رحيله، أوضحت: «أنا حاسة إنه دايما موجود معايا، وبسمع صوته ومش فارق ليا غير جسمه بس، وشايفاه قدامي باستمرار وبحس إني بخاطبه.. أحيانا ببقى عايزة أكلمه وببقى حاسة رده ليا، وهو معايا طول الوقت».