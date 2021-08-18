«الأنفوشي للفنون الشعبية» في عروض صيف بلدنا بمصيف جمصة

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ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في تجوال الفرق الفنية بين المحافظات لتحقيق التنوع الثقافي وتبادل الخبرات بين الفرق، نظمت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، احتفالات «صيف بلدنا» بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث التقى جمهور مصيف جمصة مع فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية التي قدمت باقة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور الإسكندراني منها «الصيادين، لموا الشبك، مبيسألش عليه، الحجالة، غمزة إسكندرانى، كامب شيزار»، تدريب الفنان ياسر عثمان مع قيادة موسيقية لفرقة العزف مع الفنان إبراهيم حسن، يذكر أن الفعاليات مستمرة بمصيف جمصة أسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء حتى نهاية أغسطس.