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ملوي للفنون الشعبية تحيي ليل دمياط الجديدة

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ملوي للفنون الشعبية تحيي ليل دمياط الجديدة ملوي للفنون الشعبية تحيي ليل دمياط الجديدة

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استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في تقديم احتفالات «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث استقبل مسرح الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة فرقة ملوي للفنون الشعبية التي شاركت بعروضها من التراث الصعيدي بشكل شعبي ومنها العصاية والتحطيب وفقرة خطبوني لأبوالحسن وأمانة يا مراكبي والسحجة والقصب مع العرض الرئيسي التنورة، صاحب الفرقة مجموعة من الاغانى التراثية الشعبية على آلات المزمار والناي والكولة والأرغول، العروض تصميم الفنان الراحل عبدالله محمود الملواني والإخراج للفنان أسامة الملواني والتدريب لأسامة عبدالله ومحمد شحاتة حسن.

المصرى اليوم

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