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البحث عن مواليد 1981 الذين يحملون اسم مارادونا في الأرجنتين.. اعرف السبب

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البحث عن مواليد 1981 الذين يحملون اسم مارادونا في الأرجنتين.. اعرف السبب البحث عن مواليد 1981 الذين يحملون اسم مارادونا في الأرجنتين.. اعرف السبب

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قررت إحدى شركات الملابس الرياضية رفقة فريق بوكا جونيور البحث عن 1703 أشخاص من مواليد 1981 يحملون اسم الأسطورة الكروية دييجو أرماندو مارادونا الذي توفي العام الماضي.

وشهد عام 1981 حصول فريق بوكا جونيور على لقب الدوري المحلي بفضل الأداء المميز والأهداف التي سجلها مارادونا خلال الموسم، ليقرر عدد كبير من مشجعي الفريق تسمية أبنائهم بـ«مارادونا».

وستقدم الشركة نسخة من قميص دييجو مارادونا مع فريقه السابق إلى الأشخاص بشكل مجاني، مصحوبة بعبارات وتصميم خاص لتخليد ذكرى قائد مونديال 1986.

وارتبط مارادونا بعلاقة رائعة مع فريقه بوكا جونيور حيث كان يؤكد دائمًا على أنه الأقرب إلى قلبه في عالم الساحرة المستديرة بالإضافة إلى أنه نقطة انطلاقته في العالم الاحترافي واختتم حياته الكروية بين جدرانه.

وفي المقابل، دائما ما تؤكد إدارة الفريق على تقديرها لمجهود اللاعب الراحل واعتباره الاسم الأبرز في تاريخ النادي وكانت توفر له مقصورة خاصة في «لا بومبونيرا».

ودافع مارادونا عن ألوان بوكا جونيور خلال الفترة من 1981 وحتى 1982 وكذلك من 1995 وحتى 1997، وخاض عدة تجارب خارجية كان أبرزها مع نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وإشبيلية.

ويعد دييجو أرماندو مارادونا اللاعب الأبرز في تاريخ الأرجنتين بفضل ما حققه رفقة الأول من إنجازات كأن أبرزها الحصول على لقب نسخة 1986.

المصرى اليوم

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