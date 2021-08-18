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اصابات بعد إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

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اصابات بعد إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا اصابات بعد إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

جى بي سي نيوز  :- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، على واجهتها فجر الثلاثاء، محاولة تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بناءً على معلومات مسبقة من مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، بحسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابة بعض المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش منطقة التهريب تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح كلاشنكوف وكمية من الذخيرة الحية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

جي بي سي نيوز

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