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«زراعة الشيوخ»: تخطت 100% اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية

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«زراعة الشيوخ»: مصر تخطت 100% اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية «زراعة الشيوخ»: تخطت 100% اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية

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قال النائب جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية توفير المخزون الاستراتيجي اللازم من السلع والفاكهة والدقيق، وحققت اكتفاءً ذاتيًا من السلع الأساسية، حيث إن الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة تخطت 100% في عدد من السلع الغذائية وقفًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف «أبوالفتوح»، في تصريحات له اليوم الاربعاء أن القرارات الاقتصادية الناجحة طوال الفترة الماضية، أدت إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع، وخلال أزمة جائحة كورونا، وبفضل سياسيات اقتصادية حكيمة ومدبرة، لم تتعرض مصر إلى أي هزة غذائية أو اقتصادية عكس الكثير من دول العالم التي أثرت عليها الجائحة.

وتابع أن المشروعات التنموية التي دشنها الرئيس تهدف لدعم الملف الزراعي وتوفير المخزون الاستراتيجي، بالتزامن مع زيادة معدل النمو السكاني والمقدرة نسبتها 2% سنويًا، ووضع المنتجات الزراعية تحت ضغط دائم، وهو يجبر الدولة على استيراد اطنان من المنتجات الزراعية سنويًا.

وأوضح «أبوالفتوح»، أن القيادة السياسية تسعى لتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة فضلا عن المجمعات الصناعية التي تقوم على الإنتاج الزراعي، بالاضافة إلى استقرار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

المصرى اليوم

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