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أردوغان: تركيا منفتحة على التعاون مع «طالبان»

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أردوغان: تركيا منفتحة على التعاون مع «طالبان» أردوغان: تركيا منفتحة على التعاون مع «طالبان»

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأربعاء عن انفتاح أنقرة على التعاون مع حركة «طالبان»، مرحبًا بالتصريحات «المعتدلة» التي صدرت عن الحركة حتى الآن.

وقال الرئيس التركي: «مستعدون لكافة أشكال التعاون من أجل رفاهية الشعب الأفغاني وسلامة بني جلدتنا أتراك أفغانستان ومصالح بلادنا»، مشيرا إلى أن «ضمان أمن وسلامة مواطنينا في أفغانستان على رأس أولوياتنا».

ودافع أردوغان عن وجود قوات بلاده في أفغانستان، مؤكدا أنها «لم تكن أبدا قوة قتالية ولم نستخدم جنودنا هناك كقوة أجنبية» معربًا عن ثقته في أن «الوجود العسكري التركي في أفغانستان سيقوي يد الإدارة الجديدة في الساحة الدولية ويسهل عملها».

أما موضوع مشاركة أنقرة في تأمين مطار كابول الدولي فقال أردوغان بهذا الخصوص: «نضع خططنا وفقًا للحقائق الجديدة المتشكلة ميدانيًا ونواصل مفاوضاتنا على أساس ذلك».

كما أكد أردوغان استعداد بلاده لاستقبال قادة الحركة قائلًا: «قلنا سابقا إنه يمكن أن نستقبل قادة طالبان وما زلنا على موقفنا».

المصرى اليوم

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