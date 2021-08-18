«الدلتا للسكر»: لدينا مخزون آمن حتى الموسم الجديد.. والحديث عن الاحتكار «شائعات»

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قالت شركة الدلتا للسكر إنه لا صحة لما تردد حول أعمال البيع والتعاقدات الخاصة بشركات إنتاج السكر المحلى، مؤكدة أن كل ما يثار حول هذا الأمر مجرد شائعات.

وأضافت الشركة في بيان، الأربعاء، أن «البيع يتم وفقاً لسياسة بيعيه بنظام الدفع المقدم قبل الشحن والاستلام وليس البيع بالآجل على الإطلاق، ويتم ذلك من خلال لجنة محايدة مفوضه من مجلس إدارة الشركة وهي «لجنة تنمية المبيعات» ويرأسها عضو مجلس إدارة بالشركة وتتبع اللجنة قبل البيع نظام المفاضلة للمتقدمين وبعد الإستبيان عن الأسعار السائدة بالسوق أثناء التعاقد كما يتم عرض أعمال اللجنة على مجلس ادارة الشركة لاعتمادها».

وأكدت أن «ما صرح به البعض عن البيع بالآجل وهناك احتكار بالشركة غير صحيح وشائعات ،حيث أن الأولوية للتعاقدات والبيع يكون أولاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، نظرا لأنها تضخ تلك الكميات لهيئة السلع التموينية والمجمعات الإستهلاكية لتخدم على المواطن والمنظومة التموينية لتساهم في استقرار أسعار السوق وضمان وجود مخزون إستراتيجي كافي حتي نهاية موسم الإنتاج«.

وأشارت الشركة إلى أنها أنتجت هذا العام كمية وقدرها ( 316 )ألف طن و500 طن سكر وتم التعاقد على توريد كمية وقدرها (200 الف طن ) من مجمل الإنتاج «للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين» وكذا للشركات التابعة لها ويتم تسليمها في صورة دفعات شهرية حتى نهاية العام، مشيرة إلى أنها تعاقدت على باقي الكميات المنتجة للعديد من الشركات الاخرى وليست لشركة محددة بعينها ،حيث يتم تسليم العملاء المتعاقدين مع الشركة للسكر على دفعات موزعة على أشهر السنة وحتى بداية قرب موسم الإنتاج الجديد ويتم البيع بنظام الدفع المقدم قبل الشحن والاستلام وبنظام الشرائح بالسعر التصاعدي وذلك لضمان استمرارية وجود السكر طوال العام بالأسواق ،مما يؤكد توافر السكر ووجود رصيد أمن وكافي لإمداد السوق حتي قرب موسم الإنتاج الجديد ،وعدم وجود أي احتكار وتؤكد الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يصرح بأي بيانات تتعلق بها على غير الحقيقة.