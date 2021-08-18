وزير الخارجية الألماني: الوضع في مطار كابول غاية في الفوضى

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أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أن الفوضى العارمة تخيم على مطار كابول الدولي لليوم الثالث على استيلاء حركة «طالبان» على البلاد.

وقال ماس للصحفيين إن خلية الأزمات التابعة للحكومة بحثت المرحلة الحالية من عملية الإجلاء مضيفًا: «يمكننا إبلاغكم أن الوضع في محيط مطار كابول يبقى بالغ الفوضوية جزئيًّا وعدد المداخل (إلى المطار) قليل».

وتابع: «بحسب معلوماتنا تجمع مئات بل آلاف من الناس قرب هذه المداخيل وأعمال عنف تندلع من حين لآخر».

وقال الوزير إن حوالي 500 شخص غادروا البلاد على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني، مشيرا إلى أن برلين تريد «إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس من أفغانستان»، ومن المخطط وصول طائرتين ألمانيتين إضافيتين إلى المطار.

وأضاف: «ما زلنا لا نملك ضمانات سلامة موثوقة أن تمنح طالبان لعاملين أفغان حرية الوصول إلى السفارة»، في إشارة إلى السفارة الألمانية التي جرى نقلها إلى مطار كابول إثر وقوع العاصمة الأفغانية يوم الأحد الماضي تحت سيطرة «طالبان». وأوضح أن المفاوضات بهذا الشأن بدأت مع ممثلي الحركة في العاصمة القطرية الدوحة وستستمر غدًا الخميس.