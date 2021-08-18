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رسومات هندسية تخصيص أماكن لإيواء السيارات.. تعرف على أبرز بنود قانون البناء

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رسومات هندسية تخصيص أماكن لإيواء السيارات.. تعرف على أبرز بنود قانون البناء رسومات هندسية تخصيص أماكن لإيواء السيارات.. تعرف على أبرز بنود قانون البناء

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حدد قانون البناء الصادر عن مجلس النواب عدد من المحاذير اللازمة للحصول على الترخيص، وحظر القانون إدخال أي تعديل أو تغيير جوهرى في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقًا لقواعد إصدار الترخيص.

ونصت المادة 51 من القانون على أنه «يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص، ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهرى في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقًا لقواعد إصدار الترخيص.

ويكتفى في شأن التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسى الذي قام بالإعداد، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجرى تنفيذها عليها «.

كما حدد القانون عدد من الالتزامات على طالب الترخيص بالبناء، ونصت المادة 48 على أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصرى اليوم

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