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المشدد 6 سنوات لممرض وأخصائي تعقيم وبراءة ثالث في «الاتجار بالأعضاء البشرية»

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المشدد 6 سنوات لممرض وأخصائي تعقيم وبراءة ثالث في «الاتجار بالأعضاء البشرية» المشدد 6 سنوات لممرض وأخصائي تعقيم وبراءة ثالث في «الاتجار بالأعضاء البشرية»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهما مبلغًا قدره 200 ألف جنيه، وبراءة آخر في اتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.

كانت النيابة أحالت ممرضًا وإخصائي تعقيم وممارسًا إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وكشفت التحقيقات عن استغلال المتهمين حاجة المجنى عليهم للمال، واتفقوا معهم على بيع أعضائهم مقابل مبلغ مالي، وأفادت التحقيقات بأن المتهمين اشتركوا مع آخرين في الاتجار بالأعضاء البشرية ونقل وزراعة عضو «الكلى».

المصرى اليوم

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