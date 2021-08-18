بالفيديو.. سبعيني يبيع أدوات السباكة منذ 35 عامًا: القناعة كنزٌ.. وأعتمدُ على نفسي

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قال لـ"سبق": مصدر رزقي.. وربَّيتُ أبنائي على عزة النفس

أكد المواطن سالم عبدالله أحمد العيدي، البالغ من العمر 70 عامًا، أنه يعمل في مجال بيع أدوات السباكة منذ أكثر من 35 عامًا، ولم يعمل في أي قطاع حكومي أو أهلي، مشيرًا إلى أن القناعة فوق كل شيء، والأرزاق بيد الله، وعلينا فقط السعي والمثابرة في طلب الرزق الحلال.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو، وثَّقته "سبق"، قال فيه المواطن "العيدي" إنه يقوم بأعمال البيع والشراء بنفسه منذ 35 عامًا، مشيرًا إلى أنه يعول أسرة كبيرة، وأن بعض المواطنين يشترون من عنده، والآخرين من المحال الأخرى. مؤكدًا أن البيع في محل أدوات السباكة مصدر رزقه الوحيد طوال حياته.

وعُرف المواطن "العيدي" بصدقه وحُسن تعامله مع الآخرين، وقال: "إن القناعة فوق كل شيء، والأرزاق بيد الله، وعلينا فقط السعي والمثابرة في طلب الرزق الحلال".

ونصح المسن "العيدي" الشباب، وكذلك كبار السن، بضرورة استغلال الأعمار بطاعة الله -عز وجل-، وفيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، كالتجارة والبحث عن لقمة العيش.