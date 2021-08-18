بعد مكافحتها لمدة 9 أيام.. الجزائر تنجح في إخماد حرائق الغابات

★ ★ ★ ★ ★

أودت بحياة 90 شخصًا.. وأتت على عشرات الهكتارات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم "الأربعاء"، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال الجزائر لأكثر من أسبوع، وأسفرت عن مقتل 90 شخصًا على الأقل؛ بينهم 33 جنديًّا.

وبيّنت "الحماية" أنها لم تسجل أي حريق اليوم، وأخمدت فرقها البؤر السبع المتبقّية في ست ولايات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأتت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 أغسطس الجاري على عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر.

واستخدم الجيش الجزائري خمس مروحيات روسية من طراز "إم إي-26"، لإطفاء النيران، فيما استخدمت الحماية المدنية ثلاث مروحيات قاذفة للمياه.

و ساهمت في العمليات طائرتان فرنسيتان، جرى توفيرهما عبر الاتحاد الأوروبي وطائرة إسبانية.