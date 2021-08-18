جامعة جنوب الوادي تشارك بقافلة شاملة إلى قرية السمطا قبلي ضمن «حياة كريمة»

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يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى تنظيم القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها رئيس الجمهورية بهدف رفع مستوى معيشة الريف المصري وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة واشراف الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت الجامعة قافلة شاملة لقرية السمطا قبلى التابعة لمركز دشنا.

وأكد رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الأربعاء، حرص الجامعة على تنظيم القوافل الشاملة للمناطق والقرى الاكثر احتياجاً بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية الصحية والخدمية مع مراعاة الحرص على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والفرق المشاركة في القوافل وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بان هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة بهدف تقديم الرعاية لمختلف الفئات وفى شتى المجالات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذه القافلة شملت العديد من التخصصات ومنها طبية بشرية وطبية بيطرية وتربوية وتمريض وزراعية ورياضية وفنية وموسيقية وذوى الاحتياجات الخاصة وتوعية بمخاطر الادمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطى مؤكدا أن القافلة الطبية قامت بمناظرة عدد 713 حالة طبية بشرية في كافة التخصصات كما قامت القافلة البيطرية بتقديم الخدمات البيطرية لعدد 420 حالة بيطرية من الابقار والجاموس والاغنام والماعز والايل والخيول وكما تم فحص عدد 464 حالة من الدواجن في حين قامت القافلة الفنية بتدريب الأهالي على الرسم واستخدام الالوان والقافلة الموسيقية قامت بتوعية أهالي اهل القرية بأهمية الموسيقي في حياة الفرد والمجتمع اما قافلة ذوى الاحتياجات الخاصة قامت بتشخيص الاعاقة الذهنية وتقييم حالات تعديل السلوك وقياس الذكاء وتشخيص الاضطرابات النفسية لعدد 12 حالة في اطار دور مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة إضافة إلى تنظيم قافلة علاج الادمان بتوعية المواطنين بأضرار المخدرات واخطار الادمان واثره على الفرد والمجتمع.

وقال نائب رئيس الجامعة بانه تم تنظيم قافلة رياضية شارك فيها عدد من المتخصصين بكلية التربية الرياضية قامت بتوعية المشاركين بأهمية النشاط الرياضي للأطفال واهمية الرياضة بالنسبة لكبار السن كما تم تنظيم قافلة زراعية شارك فيها نخبة من اساتذة كلية الزراعة قامت بتدريب المواطنين على انشاء مزارع الدواجن المتكاملة والرعاية الصحية لدجاج التسمين وايضا توعية المزارعين بترشيد استخدام المياه والطرق البديلة للأسمدة ومواعيد الزراعة الصحيحة كما قام متخصصون من كلية التمريض بتوعية الأهالي بفيروس كورونا وكيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية وعن امراض الاسهال والجفاف عند الاطفال وأيضاً الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية كما قام متخصصون من كلية التربية بتوضيح دور الاسرة في تعليم أبنائها حتى في فترات الكوارث والتواصل بين الاسرة والمدرسة في تعليم الطلاب وايضاً اهتمام الاسرة بالبناء المعرفي المتراكم خلال السنوات المتعاقبة للطالب وتوضيح دور المدرسة في توفير الانشطة الطلابية.