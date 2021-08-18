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تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى 25 أغسطس

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تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى 25 أغسطس تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى 25 أغسطس

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قرّرت محكمة جنح أمن الدولة، الأربعاء، تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 25 أغسطس الجارى لنظر رد هيئة المحكمة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

المصرى اليوم

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