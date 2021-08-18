وكيل صحة الأقصر: لقاحات كورونا متوفرة بالمراكز الطبية لجميع المواطنين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة والسكان بالأقصر، إنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والقيادة السياسية، فأنه تم فتح 5 مراكز لتطعيم المواطنين منذ شهر مايو الماضي، بجانب افتتاح 6 مراكز لتطعيم المسافرين في بداية شهر أغسطس الجاري، من أجل تطعيم المسافرين.

وأضافت «إلهام» في حوارها لفضائية «TeN» اليوم الأربعاء، أن مراكز تطعيم المواطنين منتشرة في جميع أرجاء المحافظة لخدمة جميع المواطنين في مناطقهم، حيث أن هناك مركز في إسنا وأرمنت والطود والمركز الرئيسي في الأقصر والكرنك، موضحًا أن مراكز لقاح المسافرين من ضمنهم مركز الأقصر باعتباره المركز الرئيسي لتلقي اللقاح.

وتابعت أن المراكز توفر جميع أنواع اللقاحات ومتوفرة باستمرار، مؤكدًا: «كافة المواطنين تقوم بالتسجيل للحصول على اللقاح ويتلقوا رسائل بموعد تلقي اللقاح، ثم يحصلوا على اللقاح واستخراج شهادات اللقاح المعتمدة بالعلامة المائية التي تستخدم في أغراض السفر وأغراض أخرى.