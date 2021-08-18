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الفيوم للفنون الشعبية على مسرح اللسان برأس البر

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الفيوم للفنون الشعبية على مسرح اللسان برأس البر الفيوم للفنون الشعبية على مسرح اللسان برأس البر

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شهدت فعاليات «صيف بلدنا» التي تقام تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بفرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، إقبال كثيف بليلتها الحادية عشر على التوالي من قبل مصطافي رأس البر على المسرح الروماني باللسان، حيث قدمت فرقة الفيوم للفنون الشعبية عدد من العروض الغنائية والفلكلورية بقيادة الفنان عصام الترك، فكان منها السكندري، والفلاحي، والصعيدي، بالإضافة لفقرة لأغنية وإحنا بنات النيل الأسمر، ورقصة الحصان، والمزمار والطبول، إضافة إلى فقرة التنورة التراثية، وكذلك تقديم اسكتش بعنوان «خفيف الظل»، ثم فقرة شعرية للشاعر محمود العباسي.

وتأتي هذه العروض ضمن خطة تجوال الفرق الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة لتحقيق التواصل المباشر مع جماهير المدن الساحلية.

المصرى اليوم

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