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مريض سمنة مفرطة: لا أستطيع ممارسة عملي وحياتي بشكل سليم

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مريض سمنة مفرطة: لا أستطيع ممارسة عملي وحياتي بشكل سليم مريض سمنة مفرطة: لا أستطيع ممارسة عملي وحياتي بشكل سليم

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قال أشرف ابو شرائي، مريض سمنة مفرطة، ويسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر ٤٢ عاما ووزنه أكثر من ١٧٠ كيلو جراما ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ مما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائما يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضاف «أبوشرائي»، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه وخاصة تناول الطعام ليلا وبعدها ينام ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع: «فضلت إجراء حراجة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة وأنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت يها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي».

المصرى اليوم

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