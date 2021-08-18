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بعد تعرضها لأزمة قلبية.. ابنة الفنانة سحر عبد الحميد تطمئن جمهورها

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بعد تعرضها لأزمة قلبية.. ابنة الفنانة سحر عبد الحميد تطمئن جمهورها بعد تعرضها لأزمة قلبية.. ابنة الفنانة سحر عبد الحميد تطمئن جمهورها

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طمأنت الإعلامية ندى رحمي، جمهور ومتابعي والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة نقلت على أثرها للعناية المركزة لفترة ثم خرجت منها.

ونشرت «ندى» صورة لوالدتها من المستشفى عبر خاصية «الأستوري» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأربعاء، ووجهت الشكر لكل من اهتم لأمر والدتها وحرص على الاطمئنان عليها.

وكتبت ندى رحمي معلقة على صورة والدتها سحر عبدالحميد من داخل المستشفى: «الحمد لله بفضل دعواتكم ماما بتتحسن، شكرا شكرا متشكرة حقيقي، اللهم لك ألف حمد وألف شكر».

كانت قد كشفت ندى رحمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها والدتها، ودخلت على آثرها للمستشفى وتم حجزها في العناية المركزة، بعد تعرضها لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد.

المصرى اليوم

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