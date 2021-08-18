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عفت نصار عن الحكام المصريين: «كل حكم عنده cv المفروض يتسجن بيه»

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عفت نصار عن الحكام المصريين: «كل حكم عنده cv المفروض يتسجن بيه» عفت نصار عن الحكام المصريين: «كل حكم عنده cv المفروض يتسجن بيه»

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علق الكابتن عفت نصار، نجم نادي السابق، على مطالبة النادي الأهلي بحكام أجانب لإدارة المباريات، قائلاً: «كل فرق الدوري العام الماضي كانت موافقة على استقدام حكام أجانب، إلا النادي الأهلي، لأنه بيكسب بالحكام المصريين، واتحاد الكرة سمع الكلام ولم يوافق على الحكام الأجانب».


وتابع «نصار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء: «الكرة في لا تُحكم بلوائح أو أسس أو أي أخلاقيات، الكرة في مصر حسب الريجة»، لافتًا إلى أنه لا يثق في التحكيم المصري.

وأضاف: «الحكام المصريين أصبحوا مشبوهين، كل حكم في مصر لديه cv المفروض يتسجن بيه، مش يحكم في مباراة لكرة القدم»، لافتًا إلى أن كل الدول العربية قامت باستقدام حكام من الخارج، حتى لا يكون التحكيم تابع لاتحاد الكرة.

المصرى اليوم

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