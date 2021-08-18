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قال الفنان صلاح عبدالله، إن جمهور نادي الزمالك يستحق التحية والتكريم، معقبًا: «كلمة مخلصين للأبد حقيقية وفعلية جدًا، الجمهور كان يزداد التفافًا حول الزمالك، رغم الظروف الصعبة خلال الفترة السابقة».

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن هناك بعض الجماهير من النادي الأهلي والزمالك متعصبة، معقبًا: «أنا ضد التعصب الأعمى، الذي يؤدي إلى استخدام ألفاظ جارحة وتنمر جارح، دا شيء مش جيد، في تحفيل بيكون دمه خفيف بدون جرح للمشاعر».

ولفت إلى أن الزمالك فرط في الدوري سنوات كثيرة، معقبًا: «سنين كثيرة كان الزمالك يهدي الدوري للأهلي على صنية من ذهب، الزمالك ساعات كان بيكون متقدم بنقط كبير، بس النقط بتتحرك، وحاجات تانية».

وتوقع أن يفوز الزمالك في المباراة المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، كما توقع أن يفوز النادي المصري على الأهلي بنتيجة جيدة تؤدي إلى أن تكون مباراة الزمالك المقبلة للتسالي فقط.