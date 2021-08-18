بعد عرض «ياما في الجراب يا حاوي».. مجدي الهواري عن وزيرة الثقافة: متذوقة للفن المسرحي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حرص المخرج مجدي الهواري، على توجيه الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ولكل القائمين على العمل، وعبر عن سعادته البالغة بإقبال الجمهور على مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني.

كتب الهوارى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، الأربعاء، إن «الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه بفضل الله وتوفيقه النجاح كان عنوان أول ليلة عرض تاريخية في مكتبة الإسكندرية».

وأضاف: «تحية من القلب لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم الفنانة والمتذوقة للفن المسرحي المختلف، أشكرها على تشريفها وعلي كلامها الجميل والرائع في حق الزملاء من مبدعي هذا العرض وعلي إشادتها بالعرض وبنجومه والمجهود الذي بُذل من الجميع لنجاح هذا العرض وخروجه إلى النور وبهذا الشكل المختلف والمبهر والمبهج كما ذكرت».

وتابع: «تحية لجمهور إسكندرية على الاستقبال الحافل، وشكر خاص لمكتبة الإسكندرية والقائمين عليها والعاملين بها على التعاون والمجهود الغير عادي لنجاح المشروع والعرض، وأشكر صديقي الدكتور خالد عبدالجليل، مدير عام المصنفات الفنية على تشريفه وكلامه الحلو عن العرض، كله طاقة ايجابية، وتحية وتصفيق من القلب لكل نجومي وكل صناع العمل علشان استحملتوني طول فترة البروفات، بس كنتم ودمتم أمانة في رقبتي، وبعد كلام الوزيرة والجمهور امبارح، يارب كنت ودمت عند حسن ظنكم«.

المسرحية من إنتاج مسرح «كايرو شو» وهي عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، من إخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنيا محمد هاني، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم، وهم: الفنان يحيى الفخراني، وإياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، وسما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.